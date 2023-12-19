Этому фото больше 50 лет: какой была рождественская открытка королевы Елизаветы II в те годы

Члены британской королевской семьи много лет назад ввели традицию в преддверии Рождества представлять праздничное фото.

Сегодня мы вспоминаем одну из открыток, которую в єтот день – 19 декабря 1965 года, представила королева Елизавета II и ее семья.

Снимок сделали на территории Виндзорского замка. На фото запечатлены принц Филипп и королева Елизавета II вместе со своими детьми – 17-летним принцем Чарльзом, 15-летней принцессой Анной, 5-летним принцем Эндрю и годовалым принцем Эдвардом, который находится в коляске.

Британская королевская семья, рождественская открытка 1965 года / Фото: Associated Press

Напомним, недавно мы показывали, как выглядела королева Елизавета II на одной из своих рождественских открыток.

А также король Чарльз III и королева Камилла опубликовали свою карточку 2023 года, выбрав фото, сделанное во время их коронации в мае.

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