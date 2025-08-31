Принцесса Диана и принц Уильям / © Getty Images

В тот день, когда принц Чарльз и принцесса Диана официально оформили развод, Уильям, которому на тот момент было 14 лет дал маме обещание — вернуть ей титул Ее королевского Высочества, который у нее забрали при разводе, когда он (Уильям) станет королем.

После развода в качестве компенсации за развод Диана получила единовременную выплату в размере 17 миллионов фунтов стерлингов и 350 000 фунтов стерлингов в год на содержание своего личного офиса. Однако именно тот факт, что у нее отобрали титул оставил ее в глубоком отчаянии, и молодой принц Уильям поклялся исправить эту ошибку, пишет Mirror.

Принцесса Диана с сыном Уильямом / © Getty Images

В день своей свадьбы в июле 1981 года Диана стала Ее Королевским Высочеством, принцессой Уэльской, но когда ее развод с Чарльзом был окончательно оформлен, она стала именоваться Дианой, принцессой Уэльской, что вызвало у нее сильное смятение из-за этой перемены.

Потеря титула Ее Королевского Высочества означала, что друзьям и сотрудникам больше не нужно было делать реверансы в присутствии Дианы. Это также означало, что теперь ей придется делать реверансы мужу, двум сыновьям и целому ряду младших членов королевской семьи.

Принцесса Диана с маленькими сыновьями Гарри и Уильямом / © Getty Images

Тогда ее старший сын Уильям и дал ей трогательное обещание. Он сказал ей: «Не волнуйся, мамочка, однажды, когда стану королем, я верну тебе его (титул Его королевского Высочества).

По словам бывшего дворецкого, Пола Баррелла, этот разговор довел Диану до слез. Несмотря на глубокомысленное замечание Уильяма, ему так и не удалось выполнить свое обещание, поскольку всего через год принцесса Диана трагически погибла.