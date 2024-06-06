Этот цвет ей идет: Джилл Байден выбрала для судового заседания яркий образ

Супруга президента США - первая леди Джилл Байден - вновь замечена фотографами по пути в суд, в городе Уилмингтоне, штат Делавэр.

Она пришла поддержать своего пасынка - 54-летнего Хантера Байдена - сына мужа от первого брака. Хантер может сесть в тюрьму на 25 лет - на этой неделе в штате Делавэре начались слушанья по поводу его дела.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Женщина пришла в среду на заседание в ярком образе - надела малиновый брючный костюм и туфли-лодочки. Жакет она дополнила тонким поясом с пряжкой и золотой брошью в виде цветка.

Наряд она дополнила малиновыми туфлями-лодочка и сумкой Burberry. Также первая леди надела множество украшений: несколько колец, цепочку с подвеской и крупные золотые серьги.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Суд Байден посещает ежедневно, несмотря на работу в Вашингтоне. Она поддерживает пасынка и выполняет свои обязанности первой леди. Например, 4 июня, она после суда полетела в Белый дом, где вместе с мужем посетила пикник Конгресса на Южной лужайке. Первая леди переоделась из пастельного костюма в платье от Oscar de la Renta.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

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