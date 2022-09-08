Этот день настал: радостные Кейт и Уильям отвели троих детей в новую школу

Семья переехала с осени в Виндзор поближе к королеве Елизавете II, а их трое детей пошли в школу Ламбрук, что находится недалеко от Аскота.

Кейт и Уильям отвели детей в школу / Фото: Associated Press

Принцев Джорджа и Луи, а также их сестру принцессу Шарлотту, как и других детей, ожидала приветственная программа, которая ежегодно проводится для новичков.

Для такого важного дня герцогиня Кембриджская выбрала коричневое платье-рубашку миди в горох от бренда Rixo, стоимостью всего 245 фунтов стерлингов. Бренд, кстати, дает это платье и напрокат, стоимость проката - от 43 до 93 фунтов стерлингов.

Кейт и Уильям отвели детей в школу / Фото: Associated Press

Кейт и Уильям отвели детей в школу / Фото: Associated Press

Герцогиня любит гороховый принт, и летом мы видели ее в нескольких платьях в горох от Alessandra Rich. В этот раз свой лук она дополнила коричневыми туфлями-лодочками из замши и серьгами с жемчужными подвесками. Волосы ее были распущены и развевались на ветру, а макияж на лице был максимально естественный.

Кейт и Уильям отвели детей в школу / Фото: Associated Press

Принц Уильям был в светлой рубашке, синем пиджаке и брюках и обул свои любимые замшевые туфли.

Кейт и Уильям отвели детей в школу / Фото: Associated Press

Сыновья пары были в одинаковых клетчатых светлых рубашках и шортах, а дочь Шарлотта – в синем платье-рубашке в мелкую клетку, которое надела в сочетании с синими носками и черными балетками. У девочки волосы были заплетены в две косички и собраны в хвост.

Кейт и Уильям отвели детей в школу / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали, во сколько обойдется учеба Джорджа, Шарлотты и Луи в новой школе.

Кейт и Уильям отвели детей в школу / Фото: Associated Press

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