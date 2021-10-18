Этот день в истории: как 12-летняя принцесса Елизавета с родителями возвращалась с каникул

Этот день в истории: как 12-летняя принцесса Елизавета с родителями возвращалась с каникул

Когда отец принцессы Елизаветы – принц Альберт, в 1937 году внезапно стал новым королем Великобритании, жизнь его дочерей кардинально изменилась. Особенно это касалось старшей наследницы.

Рассматриваем сегодня очередной кадр из королевского архива. На этом снимке принцессе Елизавете 12 лет. Она запечатлена вместе с родителями – королем Георгом VI и матерью королевой Елизаветой, а также с младшей сестрой принцессой Маргарет, по пути в Лондон в автомобиле. Семейство как раз возвращалось с летних каникул, которые они по традиции проводили в Шотландии, в замке Балморал.

Британская королевская семья / Associated Press

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18 октября 1938 года королю Георгу VI пришлось прервать свой отпуск во время европейского кризиса, чтобы посетить Лондон, но позже он вернулся, чтобы продолжить свой отпуск.

В нашей фотогалерее внизу вы можете увидеть и другие фотографии королевской семьи из семейного архива.

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