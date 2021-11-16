Этот день в истории: 35-летняя Елизавета II в желтом платье и с белыми аксессуарами в Гане

Этот день в истории: 35-летняя Елизавета II в желтом платье и с белыми аксессуарами в Гане

Сегодня вспоминаем архивное фото королевы Елизаветы II.

Жизнь монарха в молодые и зрелые годы была наполнена многочисленными поездками и путешествиями. В этот день, 16 ноября 1961 года, королева Елизавета II находилась в поездке в Гану, в Западной Африке.

На снимке Ее Величество запечатлена во время разговора с верховными вождями во время экскурсии по арене Дурбара на стадионе Кумаси, Гана. 35-летняя королева одета в желтое жатое платье и забавную шляпку с цветами. На ней также белые высокие перчатки, белые туфли на каблуках, а в руках она держит белую сумку. Жемчужное ожерелье из трех нитей и жемчужные серьги подчеркивают образ, а на запястье сверкает бриллиантовый браслет. Также бриллиантовая брошь в виде банта пришпилена на груди у Елизаветы II.

Королева Елизавета II / Associated Press

Кстати, именно эту брошь королева надела на свадьбу своего старшего внука принца Уильяма и Кейт Миддлтон 29 апреля 2011 года. От других брошей в виде банта эта отличается тем, что ее концы не закреплены жестко, а могут двигаться, как у настоящего банта. Ранее эта брошь принадлежала ее бабушке – королеве Марии, в наследство Елизавета получила ее в 1953 году.

Королева Елизавета II и принц Филипп на свадьбе Кейт и Уильяма / Getty Images

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