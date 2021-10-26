Этот день в истории: два ретрофото королевы Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа

Этот день в истории: два ретрофото королевы Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа

Продолжаем листать фотоархивы британской королевской семьи.

В молодые годы королева Елизавета II много и активно работала, а еще посещала различные приемы и спектакли в сопровождении своего супруга принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

На этом фото, датированном 26 октября 1953 года, Елизавета и Филипп в Королевской ложе кинотеатра Londons Odeon Cinema после прибытия на королевский спектакль Уолта Диснея. Елизавета одета в красивое вечернее платье, на голове у нее тиара, на шее - колье с камнями, а в ушах - серьги-висюльки. Принц Филипп в костюме, он что-то говорит своей жене. Вместе с ними тогда спектакль приехала смотреть младшая сестра королевы – принцесса Маргарет, которой было 23 года.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Associated Press

А этот снимок был сделан 26 октября 1955 года, королевская чета была запечатлена по дороге на ужин, устроенный в их честь президентом Португалии Кравейру Лопешем. На королеве снова платье, а сверху меховое манто, ноги в автомобиле она традиционно накрыла клетчатым пледом. Прием был торжественный, поэтому Елизавета была в тиаре, в колье и серьгах. А принц Филипп во фраке.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Associated Press

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