Этот день в истории: как Елизавета II в кирпичном пальто с мехом посещала Канаду

Этот день в истории: как Елизавета II в кирпичном пальто с мехом посещала Канаду

Сегодня рассматриваем архивное фото королевы Елизаветы II 1964 года.

На снимке Ее Величество покидает королевскую яхту "Британия" для проверки 2-го батальона канадской гвардии по прибытии в Шарлоттаун, Канада, фото было сделано в этот день 6 октября 1964 года. Королеву сопровождает капитан Г. Л. Симпсон.

Елизавета II одета в кирпичного цвета теплое пальто с меховой отделкой, кожаные туфли на каблуках и теплую шапку. Она в перчатках, а в руках держит маленькую лаковую сумку, подобранную в тон ее наряду.

Королева Елизавета II / Associated Press

Уже в те года монарх любила выделяться и носить достаточно яркие наряды. Сегодня гардероб Ее Величества состоит из еще более ярких луков: платья, пальто, шляпы – все это самых разных цветов и оттенков Елизавета II носит для того, чтобы быть заметной в толпе.

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