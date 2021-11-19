Этот день в истории: как 25-летняя принцесса Елизавета с мужем принцем Филиппом на вечеринку ходили

Этот день в истории: как 25-летняя принцесса Елизавета с мужем принцем Филиппом на вечеринку ходили

Сегодня мы рассматриваем архивные фотографии двух сестер – принцесс Елизаветы и Маргарет.

На фото, датированном 19 ноября 1951 года, принцесса Елизавета и ее супруг принц Филипп, герцог Эдинбургский запечатлены во время беседы с неизвестным гостем в клубе Canada Club, Grosvenor House, перед тем, как пойти на вечеринку в Лондоне. Как раз в этот период принцесса и принц прибыли в Лондон из турне по Канаде. На Елизавете красивое платье с коротким рукавом, высокие перчатки, а на руке весит небольшая черная сумка. Волосы красиво уложены, а на голове интересный аксессуар. Также неизменным в образе принцессы является колье из жемчуга на шее и брошка в виде кленового листа на груди. Молодой принц Филипп стоит рядом, он одет в костюм.

Принцесса Елизавета и принц Филипп / Associated Press

На втором снимке запечатлена принцесса Маргарет, фото сделано 19 ноября 1965 года, спустя пять лет после свадьбы Маргарет и Энтони Армстронг-Джонса. Ее Высочество наблюдает за заседаниями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Принцесса одета в легкое платье с короткими рукавами, она в головном уборе и с жемчужным колье на шее. Ее муж Тони сидит рядом слева от принцессы и откровенно скучает.

Принцесса Маргарет / Associated Press

Напомним, ранее мы рассматривали, как 18 ноября 1957 года, королева приветствовала актрису Джуди Гарленд в фойе театра Палладиум в Лондоне после королевского эстрадного представления.

Читайте также: