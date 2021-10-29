Этот день в истории: как 36-летняя Грейс Келли с мужем князем Ренье III в театр ходили

Этот день в истории: как 36-летняя Грейс Келли с мужем князем Ренье III в театр ходили

Сегодня мы вспоминаем фотоархивы не британской королевской семьи, а княжеской монакской.

29 октября 1965 года принцесса Монако Грейс Келли и князь Ренье III были запечатлены по прибытию в театр Мариньи, чтобы присутствовать на гала-вечере "Ночь кино" в Париже.

В тот вечер 36-летняя Грейс Келли выглядела, как всегда, обворожительно. На ней было светлое лаконичное платье и короткий жакет, расшитый камнями, волосы были уложены в элегантную прическу, а в ушах были жемчужные серьги. В руке, на которой была высокая белая перчатка, Грейс несла маленький серебристый клатч. Вторую перчатку с другой руки она сняла.

Грейс Келли и князь Ренье III / Associated Press

Фото черно-белое, поэтому особо макияжа княгини не видно, но заметно, что он очень аккуратный. Князь Ренье III шел немного позади своей красавицы-супруги и был одет в смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку.

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Княгиня Монако Грейс Келли (15 фото)

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