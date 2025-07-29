Этот день в истории: как граф Джон Спенсер выдавал свою дочь леди Диану замуж за принца Чарльза

Леди Диана выходила замуж в 20 лет и сегодня мы вспоминаем, как ее вел к алтарю ее отец — граф Джон Спенсер.
Жених будущей принцессы на тот момент был наследником британского престола и стран Содружества, а сама леди Диана происходила из древнего аристократического рода Спенсеров. Их брак был представлен как «сказочная свадьба» и «свадьба века».
В самой Великобритании этот день был объявлен национальным праздником, а свадьба обошлась казне в 2,859 миллиона фунтов стерлингов.
Роскошный наряд для принцессы сшила пара валлийских модельеров Дэвид и Элизабет Эмануэль. На момент создания платье оценивалось в 9 тысяч фунтов (около 11 538 долларов). О самом известном платье в мире мы рассказывали ранее.
Напомним, Чарльз и Диана расстались в 1992 году, а в 1996 году последовал официальный их развод. В браке у них родилось двое сыновей — принцы Уильям (наследник престола) и его младший брат Гарри.