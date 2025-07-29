Этот день в истории: как граф Джон Спенсер выдавал свою дочь леди Диану замуж за принца Чарльза

Леди Диана и ее отец Джон Спенсер / © Associated Press

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Леди Диана выходила замуж в 20 лет и сегодня мы вспоминаем, как ее вел к алтарю ее отец — граф Джон Спенсер.

Жених будущей принцессы на тот момент был наследником британского престола и стран Содружества, а сама леди Диана происходила из древнего аристократического рода Спенсеров. Их брак был представлен как «сказочная свадьба» и «свадьба века».

Леди Диана Спенсер и граф Джон Спенсер / © Associated Press

В самой Великобритании этот день был объявлен национальным праздником, а свадьба обошлась казне в 2,859 миллиона фунтов стерлингов.

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Королева Елизавета II и граф Джон Спенсер / © Associated Press

Роскошный наряд для принцессы сшила пара валлийских модельеров Дэвид и Элизабет Эмануэль. На момент создания платье оценивалось в 9 тысяч фунтов (около 11 538 долларов). О самом известном платье в мире мы рассказывали ранее.

Принц Чарльз, леди Диана и ее отец граф Джон Спенсер / © Associated Press

Напомним, Чарльз и Диана расстались в 1992 году, а в 1996 году последовал официальный их развод. В браке у них родилось двое сыновей — принцы Уильям (наследник престола) и его младший брат Гарри.

Королева Елизавета II и граф Джон Спенсер / © Associated Press

Граф Джон Спенсер, королева Елизавета II, принцесса Диана и принц Чарльз / © Associated Press

Принцесса Диана и принц Чарльз, свадьба 29 июля 1981 года / © Associated Press Принцесса Диана и принц Чарльз, свадьба 29 июля 1981 года / © Associated Press Принцесса Диана и принц Чарльз, свадьба 29 июля 1981 года / © Associated Press Принцесса Диана и принц Чарльз, свадьба 29 июля 1981 года / © Associated Press Принцесса Диана и принц Чарльз, свадьба 29 июля 1981 года / © Associated Press Принцесса Диана и принц Чарльз, свадьба 29 июля 1981 года / © Associated Press Принцесса Диана и принц Чарльз, свадьба 29 июля 1981 года / © Associated Press Cвадебное платье принцессы Дианы во время предварительного просмотра выставки Diana: A Celebration в Национальном центре конституции в Филадельфии, 1 октября 2009 год / © Associated Press Дизайнер Элизабет Эмануэль стоит с двумя платьями и блузкой, которые она спроектировала для принцессы Дианы на аукционе в Лондоне. / © Associated Press Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Associated Press Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Associated Press Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Associated Press Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Associated Press Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Associated Press Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Associated Press Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Associated Press Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Getty Images Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Associated Press Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Associated Press Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Associated Press Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Associated Press