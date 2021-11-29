Этот день в истории: княгиня Грейс и князь Ренье III / Associated Press

Этот день в истории: как Грейс Келли с хот-догом в руках на футбол ходила

Этот день в истории: как Грейс Келли с хот-догом в руках на футбол ходила

Сегодня нам в руки попало несколько кадров княжеской семьи Монако.

Обе фотографии были сделаны 29 ноября. На первом снимке 1958 года запечатлена княгиня Грейс Келли со своим супругом князем Ренье III, у нее хот-дог в руке, а кадр сделан перед началом ежегодного футбольного матча армии и флота на муниципальном стадионе в Филадельфии.

Этот день в истории: княгиня Грейс и князь Ренье III / Associated Press

В тот год принцесса Монако навещала своих родителей в США, княжеская чета находилась с визитом в Америке в течение месяца. Это было первое их путешествие в штаты после свадьбы в 1956 году.

На втором кадре запечатлен единственный сын княжеской четы – принц Альберт, которому 14 лет. Наследник престола на тренировке по гребле на лодке с четырьмя парными в гавани Монако вместе со своими одноклассниками. Сейчас Альберу 63 года, спортом он давно не занимается и выглядит тоже несколько иначе.

Этот день в истории: принц Альберт / Associated Press

Читайте также: