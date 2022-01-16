Этот день в истории: как король Эдуард и Уоллис Симпсон веселились на балу в Нью-Йорке

Этот день в истории: как король Эдуард и Уоллис Симпсон веселились на балу в Нью-Йорке

У герцога Виндзорского Эдуарда и его супруги Уоллис Симпсон, герцогини Виндзорской была очень насыщенная жизнь.

Он отказался ради нее от трона и был королем Эдуардом VIII всего 10 месяцев, они переехали из Британии во Францию и прожили счастливую и беззаботную жизнь. Детей у пары не было.

Мы нашли архивную фотографию Уоллис и Эдуарда, сделанную в этот день, 16 января 1951 года. На ней запечатлены герцог и герцогиня Виндзорские и Эльза Максвелл на балу Anta Theatre в главном бальном зале отеля Plaza в Нью-Йорке.

Уоллис Симпсон и Эдуард, герцог Виндзорский / Associated Press

Уоллис одета в платье с откровенным декольте и красиво расшитом. Наряд идеально подчеркивает тонкую талию герцогини Виндзорской. Эдуард в черном костюме, белой рубашке и с галстуком бабочкой, а в руке держит большую сигару.

О жизни этой некоролевской пары и их истории любви вы можете почитать в нашем материале.

На днях мы вспоминали, как супруги посещали Британию в 1955 году и были гостями на балу Американского онкологического общества.

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII, герцог Виндзорский / Associated Press

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