Этот день в истории: как король Эдуард и Уоллис Симпсон веселились на балу в Нью-Йорке

У герцога Виндзорского Эдуарда и его супруги Уоллис Симпсон, герцогини Виндзорской была очень насыщенная жизнь.
Он отказался ради нее от трона и был королем Эдуардом VIII всего 10 месяцев, они переехали из Британии во Францию и прожили счастливую и беззаботную жизнь. Детей у пары не было.
Мы нашли архивную фотографию Уоллис и Эдуарда, сделанную в этот день, 16 января 1951 года. На ней запечатлены герцог и герцогиня Виндзорские и Эльза Максвелл на балу Anta Theatre в главном бальном зале отеля Plaza в Нью-Йорке.
Уоллис одета в платье с откровенным декольте и красиво расшитом. Наряд идеально подчеркивает тонкую талию герцогини Виндзорской. Эдуард в черном костюме, белой рубашке и с галстуком бабочкой, а в руке держит большую сигару.
О жизни этой некоролевской пары и их истории любви вы можете почитать в нашем материале.
На днях мы вспоминали, как супруги посещали Британию в 1955 году и были гостями на балу Американского онкологического общества.
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