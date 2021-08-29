Этот день в истории: как королева Елизавета II и принц Филипп принимали президента Эйзенхауэра в Балморале

Этот день в истории: как королева Елизавета II и принц Филипп принимали президента Эйзенхауэра в Балморале

Продолжаем рассматривать архивные фотографии британской королевской семьи.

Это фото было сделано 62 года назад во время отдыха британской королевской семьи в замке Балморал, в Шотландии, где монарх ежегодно проводит летние каникулы.

На фото запечатлена 33-летняя Елизавета II, ее 38-летний супруг принц Филипп и подросшие дети – принц Чарльз и его сестра принцесса Анна. Также вместе с королевской семьей на портрете запечатлен 34-й президент США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, который гостил тогда в Балморале.

Принц Филипп, королева Елизавета II, президент Эйзенхауэр и старшие дети королевской четы / Associated Press

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На королеве одет лимонный жакет и юбка длины чуть ниже колен, обуты аккуратные туфли на каблуках и образ Ее Величества дополняет жемчужное колье, серьги из жемчуга и брошка. Волосы, как всегда, уложены в безупречную прическу. До сегодня королева Елизавета II, которой в этом году исполнилось 95 лет, может похвастаться идеальной укладкой.

В этом году монарх впервые находится на каникулах в Балморале без своего супруга принца Филиппа, который умер в апреле 2021 года.

Королева Елизавета II в Балморале в 2021 году / Getty Images

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