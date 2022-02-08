Этот день в истории: как королева Елизавета II на скачки приезжала

Этот день в истории: как королева Елизавета II на скачки приезжала

Недавно королева Елизавета II отпраздновала платиновый юбилей правления.

За 70-летний период царствования на троне Ее Величество посетила огромное количество различных мероприятий. Сегодня нам попалось архивное фото Елизаветы II, сделанное 8 февраля 1957 года на скачках Херста в Англии. В тот раз королев посетила скачки вместе со своей младшей сестрой принцессой Маргарет и матерью Елизаветой Боуз-Лайон.

Одета монарх была в теплое длинное пальто с большими накладными карманами, забавную шляпу и обута в кожаные туфли на устойчивых каблуках. В руках у Елизаветы был зонт-трость. В том году ходили слухи о размолвке между Ее Величеством и ее супругом принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, которые монарх опровергала.

Королева Елизавета II / Associated Press

Прожили Елизавета и Филипп в браке более 73 лет. И в день своего 70-летнего юбилея правления – 6 февраля, монарх назвала мужа своей опорой и поддержкой на протяжении многих лет.

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