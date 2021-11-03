Этот день в истории: как королева Елизавета II с сестрой Маргарет в вечерних платьях в театр ходили

Этот день в истории: как королева Елизавета II с сестрой Маргарет в вечерних платьях в театр ходили

Продолжаем вспоминать ретрофотографии членов британской королевской семьи.

На этом снимке, датированном 3 ноября 1952 года, королева Елизавета II, которая в том году только вступила на британский трон после смерти ее отца короля Георга VI в феврале 1952 года, и ее младшая сестра принцесса Маргарет наслаждаются королевским варьете в лондонском театре Палладиум.

Принцесса Маргарет и королева Елизавета II / Associated Press

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Принцесса Маргарет одета в вечернее платье с пикантным вырезом на декольте, а на ее шее - драгоценное колье, на запястье – браслет, а на груди - брошка в виде цветка. Ее сестра королева Елизавета II тоже одета в платье, но более скромное, тиару и драгоценный комплект украшения – колье и серьги. Обе дамы сосредоточены на представлении.

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