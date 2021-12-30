Этот день в истории: как королева Елизавета II в красивом платье ходила на вечеринку

Этот день в истории: как королева Елизавета II в красивом платье ходила на вечеринку

Сегодня рассматриваем архивный снимок Елизаветы II, сделанный в тот год, когда она только-только стала королевой.

Ее Величество королева Елизавета II была запечатлена 30 декабря 1953 года, спустя полгода после своей коронации, которая состоялась в Вестминстерском аббатстве.

Елизавета II прибывает на вечеринку в саду в ее честь в Окленде, Новая Зеландия, 30 декабря 1953 года. Слева один из ее подданных склоняет голову в знак уважения к Ее Величеству. Монарх одета в красивое платье, белые высокие перчатки, в руках у нее белая сумка, а на голове - ободок. Елизавета II традиционно в своих любимых жемчужных украшениях и с макияжем на лице.

Королева Елизавета II / Associated Press

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