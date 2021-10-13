Этот день в истории: как королева Елизавета II в ярком красном пальто путешествовала в Пекин

Этот день в истории: как королева Елизавета II в ярком красном пальто путешествовала в Пекин

За время своего правления в зрелые годы королева Елизавета II очень много путешествовала.

Сегодня вспоминаем ее фото из архива, на которых Ее Величество в сопровождении президента Китая Ли Сяньняня 13 октября 1986 года запечатлена во время осмотра китайского почетного караула в Пекине.

Королева Елизавета II / Associated Press

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На монархе красное пальто и шляпа, как видите, Елизавета II всегда любила яркие наряды. На шляпе есть черный цветок, она в черных перчатках, в руке держит лаковую сумку, а обута в черные кожаные туфли на каблуках.

Неизменным аксессуаром в каждом образе Ее Величества являются брошка, жемчужное ожерелье и серьги из жемчуга.

Королева Елизавета II / Associated Press

На фото Елизавете II 60 лет, то есть снимок был сделан 35 лет назад. Но с годами любовь королевы к ярким пальто и жемчужным аксессуарами не прошла. Недавно во время одного из первых публичных выходов после летних каникул Елизавета II появилась на мероприятии в пальто цвета апельсина.

Королева Елизавета II и принц Эдвард, граф Уэссекский / Getty Images

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