Этот день в истории: как королева Елизавета II в ярком красном пальто путешествовала в Пекин

За время своего правления в зрелые годы королева Елизавета II очень много путешествовала.
Сегодня вспоминаем ее фото из архива, на которых Ее Величество в сопровождении президента Китая Ли Сяньняня 13 октября 1986 года запечатлена во время осмотра китайского почетного караула в Пекине.
На монархе красное пальто и шляпа, как видите, Елизавета II всегда любила яркие наряды. На шляпе есть черный цветок, она в черных перчатках, в руке держит лаковую сумку, а обута в черные кожаные туфли на каблуках.
Неизменным аксессуаром в каждом образе Ее Величества являются брошка, жемчужное ожерелье и серьги из жемчуга.
На фото Елизавете II 60 лет, то есть снимок был сделан 35 лет назад. Но с годами любовь королевы к ярким пальто и жемчужным аксессуарами не прошла. Недавно во время одного из первых публичных выходов после летних каникул Елизавета II появилась на мероприятии в пальто цвета апельсина.
Читайте также:
Этот день в истории: как выглядела принцесса Елизавета спустя год после рождения первенца
В жемчугах и интересной шляпе: как выглядела мама королевы Елизаветы II в 40-х годах
Брошка из разобранной тиары: королева Елизавета II надела очень старое украшение