Этот день в истории: как королева Елизавета II с детьми и матерью ходила на спортивные соревнования

Этот день в истории: как королева Елизавета II с детьми и матерью ходила на спортивные соревнования

В фотоархивах британской королевской семьи очень много интересных снимков.

Мы вспоминаем этот день в истории, а именно 5 сентября 1957 года королева Елизавета II вместе со своими старшими детьми – принцем Чарльзом и принцессой Анной наблюдают за спортивными соревнованиями. Вместе с ними также присутствует мать королевы Елизавета Боуз-Лайон.

Монарх одета в короткий жакет и юбку-миди, черные перчатки, маленькую шляпу и туфли на каблуках, а ее мать в длинном пальто тоже в маленькой шляпе и туфлях на каблуках. В руках она держит светлую сумку, она в белых перчатках, а из украшений на ее шее несколько жемчужных нитей.

Королева Елизавета II, принцесса Анна, принц Чарльз и Елизавета Боуз-Лайон / Associated Press

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Королева-мать немного присела, чтобы поговорить с внуком принцем Чарльзом, а принцесса Анна сосредоточена и серьезна наблюдает за соревнованиями. Всю свою жизнь, к слову, королевская принцесса любит спортивные состязания, и сама часто участвовала в них.

Напомним, в этот же день, но только в 1982 году принцесса Диана спустя два месяца после рождения первенца – принца Уильяма, вместе со свекровью королевой Елизаветой II и мужем принцем Чарльзом присутствовала на Braemar Highland Games, в Бремаре, Шотландия.

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