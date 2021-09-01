Этот день в истории: как королева Мария и король Георг V отдыхали в Шотландии

Этот день в истории: как королева Мария и король Георг V отдыхали в Шотландии

В шотландском замке Балморал любит проводить время не только королева Елизавета II.

Ее бабушка королева Мария вместе с супругом королем Георгом V также часто бывали в Балморале, в том числе и в августе-сентябре, где проводили каникулы.

На этом архивном снимке, сделанном 1 сентября 1935 года, король Георг V запечатлен в шотландском килте рядом с ним слева направо герцогиня Бакклю и Куинсберри, леди Алиса Монтегю-Дуглас-Скотт, герцог Глостерский и супруга короля - королева Мария. Ее Величество одета в длинное пальто, вокруг шеи у нее замотан шарф, а на голове изящная шляпа.

Король Георг V и королева Мария / Associated Press

Вчера мы показывали вам кадры из Шотландии принца Уэльского Чарльза, который является правнуком короля Георга V, он также был на мероприятии в шотландском килте. Кстати, именно Чарльзу придется возглавить британской трон после смерти его матери королевы Елизаветы II, которая в 2022 году отпразднует 70-летие на троне.

Королева Елизавета II в Балморале, 2021 год / Getty Images

Читайте также: 110 лет со дня коронации: вспоминаем восхождение на трон короля Георга V

Король Георг V - король Великобритании (8 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку