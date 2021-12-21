Этот день в истории: как молодая королева Елизавета II в пышном платье и шубе на представление ходила

Этот день в истории: как молодая королева Елизавета II в пышном платье и шубе на представление ходила

Сегодня снова нам попалось фото из архива британской королевской семьи.

На снимке, который был сделан в этот день, 21 декабря 1955 года, запечатлена королева Елизавета II в красивом белом платье с пышным подолом, меховом полушубке (в те времена королева носила натуральный мех) и туфлях на каблуках.

Ее Величество запечатлена между рядами костюмированных артистов по прибытии в Олимпию, Лондон, на специальное благотворительное представление цирка Бертрама Миллса. С королевой запечатлен Бернард Миллс, режиссер спектакля. Все доходы от выступления должны были быть пожертвованы Лондонской федерации клубов мальчиков.

Королева Елизавета II / Associated Press

В руках у Елизаветы II сумка и цветы, у нее вечерний макияж и красивая прическа, а в ушах - серьги-висюльки из жемчуга. Королева Елизавета II в 1955 году всего три года, как возглавляла трон.

Читайте также: