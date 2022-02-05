Этот день в истории: как принц Эндрю примерял нос клоуна, а его жена на лыжах каталась

Этот день в истории: как принц Эндрю примерял нос клоуна, а его жена на лыжах каталась

Сегодня рассматриваем два архивных снимка британской королевской семьи, на которых запечатлен принц Эндрю и его супруга Сара Йоркская.

На первом фото, которое сделано 5 февраля 1988 года принц Эндрю, герцог Йоркский запечатлен с красным носом на мероприятии в рамках Дня помощи. Во время этой акции людей призывали носить красные носы, как у клоунов, чтобы привлечь внимание публики. Принц Эндрю с красным носом выглядит забавно.

Принц Эндрю / Associated Press

А это жена принца – Сара, герцогиня Йоркская, фото тоже сделано 5 февраля, но только 1993 года. Одетая в лыжный костюм Сара наблюдала за гонкой на лыжном чемпионате British International Services в Альтернмаркте, в Австрии.

Сара Йоркская / Associated Press

К слову, в первые годы после своей свадьбы в 1986 году Сара и Эндрю частенько выбирались покататься на лыжах. Компанию им обычно составляли принц Чарльз с женой Дианой.

Принц Чарльз, принцесса Диана, Сара Йоркская и принц Эндрю / Getty Images

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