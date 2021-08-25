Этот день в истории: как принцесса Диана ходила на каскадерское шоу

К принцессе Диане всегда было приковано много внимания.
Репортеры снимали буквально каждый ее шаг, каждое мероприятие, которое она посещала. В этот день, 25 августа 1993 года, принцесса Уэльская была запечатлена во время просмотра каскадерского шоу Индианы Джонса в студии MGM в Лейк-Буэна-Виста, штат Флорида.
Одета принцесса была в простую белую футболку и бежевых шорты с поясом из крокодиловой кожи, ее волосы были уложены в прическу, а на лице были солнцезащитные очки. Диана была сосредоточена на просмотре и заметно волновалась, потому что даже прикусила губу.
Ранее мы показывали вам, как принцесса Диана вместе с сыновьями отдыхала на Майорке. Она очень любила проводить время со своими детьми, но также много времени уделяла другим детям, которые нуждались в помощи.
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