Этот день в истории: как принцесса Диана ходила в оперу в Нью-Йорке

Этот день в истории: как принцесса Диана ходила в оперу в Нью-Йорке

Сегодня нам снова попалось архивное фото принцессы Уэльской Дианы.

Снимок был сделан в этот день, 2 февраля 1989 года. Принцесса Диана несет букет в Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке, когда она прибывает на американский дебют оперы "Фальстаф" в Уэльской национальной опере.

Принцесса Диана / Associated Press

Одета леди Ди в молочно-кремовое платье с вышивкой и россыпью камней и короткое болеро. У нее на запястье, похоже, культовый золотой браслет-гвоздь от Cartier, а в ушах - серьги с жемчужными камнями, которые сейчас так часто надевает герцогиня Кембриджская, жена старшего сына Дианы – принца Уильяма. У Дианы лаконичная прическа и красивый макияж на лице, выглядела принцесса Уэльская потрясающе в тот день.

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