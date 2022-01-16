Этот день в истории: как принцесса Диана ходила по минному полю

Этот день в истории: как принцесса Диана ходила по минному полю

Вчера, 15 января 1997 года, за семь месяцев до собственной смерти, принцесса Диана прошлась по минному полю в Анголе.

Принцесса Уэльская в защитном бронежилете и с защитным щитком на лице посетила тогда минное поле, разминированное благотворительной организацией Halo Trust в Уамбо, Ангола.

Принцесса Диана / Getty Images

Диана тогда сделала это для того, чтобы привлечь внимание к тяжелому бремени людей, покалеченных наземными минами, и добиться запрета на использование этого оружия. А ее сын принц Гарри во время африканского турне в 2019 году повторил эту "прогулку" своей матери, отдав дань уважения поступку Дианы.

Принцесса Диана / Getty Images

Принцесса Диана / Getty Images

Гарри прошел по тропинке между минами в городе Уамбо, где ходят местные жители, а также пообщался с пациентами клиники, которую посетила его мать, ныне клиника носит имя принцессы Уэльской.

Принц Гарри в этом же месте в 2019 году / Getty Images

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