Этот день в истории: как принцесса Диана и принц Чарльз на горнолыжном курорте отдыхали

Этот день в истории: как принцесса Диана и принц Чарльз на горнолыжном курорте отдыхали

Принцесса Диана в молодости очень любила кататься на лыжах и часто ездила на горнолыжные курорты с мужем и друзьями, а позже и с детьми.

В этот день, 13 января 1983 года, Диана и принц Уэльский Чарльз были сфотографированы папарацци по прибытии в Австрию на недельный отпуск. В тот день принцесса Диана старалась изо всех сил остаться незамеченной. На снимке ее и правда очень сложно узнать, она в солнцезащитных очках и шапке и только принц Чарльз, идущий рядом, выдает принцессу.

Принцесса Диана и принц Чарльз, 13 января 1983 год / Associated Press

Мы отыскали и другие фотографии с разных курортов, где принцесса Диана с принцем Чарльзом и детьми Уильямом и Гарри катались на лыжах.

Принцесса Диана с сыновьями / Getty Images

Напомним, ранее мы показывали вам подборку образов звезд и королевских особ во время их отпусков на горнолыжных курортах.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Getty Images

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