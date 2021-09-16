Принц Чарльз и принцесса Диана в день выписки из госпиталя Святой Марии в Лондоне с сыном принцем Гарри / Associated Press

Этот день в истории: как принцесса Диана с сыном Гарри на руках выписывалась из роддома

Этот день в истории: как принцесса Диана с сыном Гарри на руках выписывалась из роддома

Принц Гарри вчера отпраздновал свое 37-летие.

А сегодня мы вспоминаем, как его родители принц Чарльз и принцесса Диана впервые показали сына в день выписки из госпиталя Святой Марии в Лондоне, где маленький принц появился на свет.

На этом архивном снимке Гарри всего один день. Его мама - принцесса Диана - держит его на руках. Она одета в красное платье с белым воротником, и у нее безупречная укладка.

Принц Чарльз и принцесса Диана в день выписки из госпиталя Святой Марии в Лондоне с сыном принцем Гарри / Associated Press

Также в госпиталь на выписку приезжал старший сын Дианы и Чарльза – принц Уильям. На фото ему чуть больше двух лет, он идет за руку со своей няней Барбарой Барнс. Блондин Уильям одет в рубашку с вышивкой и красные шорты, белые носки и туфли. Няня тоже в элегантном платье и с темно-красной сумочкой в руках.

Принц Уильям со своей няней Барбарой Барнс покидают госпиталь Святой Марии в Лондоне, где в этот день выписали принцессу Диану и ее новорожденного сына принца Гарри / Associated Press

Через много лет этот образ принцессы Дианы сравнят с образом Кейт Миддлтон, супруги принца Уильяма, в день ее выписки из этой же клиники после рождения третьего ребенка и второго сына – принца Луи.

Принц Чарльз и принцесса Диана в день выписки из госпиталя Святой Марии в Лондоне с сыном принцем Гарри / Associated Press

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