Этот день в истории: как принцесса Диана в кино ходила

Этот день в истории: как принцесса Диана в кино ходила

Давно не рассматривали архивных снимков британской королевской семьи.

Это фото было сделано 2 декабря 1982 года, на нем запечатлена принцесса Уэльская Диана, которая посещала в этот день премьеру фильма "Ганди". Рядом с ней британский актер Бен Кингсли, сыгравший в фильме главную роль.

К сожалению, полностью рассмотреть образ Дианы не представляется возможным. Но видно, что принцесса одета в вечернее платье с немного приоткрытыми плечами, а на шее у нее золотое украшение. Также Диана с красивой прической и в серьгах с жемчужными камнями в ушах.

Принцесса Диана / Associated Press

Присутствовал ли в этот день на премьере ее муж принц Чарльз, не известно. Но в те года у них были еще хорошие отношения. Полгода прошло с того момента, как Диана родила первенца – сына принца Уильяма.

Принцесса Диана и принц Чарльз с детьми / Getty Images

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