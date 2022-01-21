Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Этот день в истории: как принцесса Диана за два года до трагедии ходила на матч по регби

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Этот день в истории: как принцесса Диана за два года до трагедии ходила на матч по регби

Принцесса Диана / Associated Press

В архивах британской королевской семьи очень много интересных фотографий.

На этим снимке, который был сделан в этот день, 21 января 1995 года, на нем запечатлена принцесса Уэльская Диана за год до развода с сыном королевы Елизаветы II – принцем Чарльзом.

Диана улыбается, наблюдая за матчем по регби Франция-Уэльс на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Франция победила Уэльс со счетом 21:9 в регби пяти наций Матч турнира Союза. 

Принцесса Диана / © Associated Press
Принцесса Диана / Associated Press

Одета принцесса в молочное пальто, черную кофту с высоким воротом, а вот низ ее наряда не видно на снимке. В ушах у Дианы золотые серьги-клипсы, она со своей фирменной укладкой и с легким дневным макияжем на лице.

Несколькими днями ранее мы вспоминали, как принцесса Диана и принц Чарльз с детьми и другими членами королевской семьи катались на лыжах на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии.

Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images
Принцесса Диана и принц Чарльз / Getty Images

Читайте также:

Следующая публикация