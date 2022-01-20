Этот день в истории: как принцесса Елизавета ходила на свой первый показ мод

Сегодня нам попался архивный снимок британской принцессы Елизаветы, который был снят за пять лет до того, как она возглавила престол.
На фото принцесса Елизавета в бархатном пиджаке и интересном головном уборе посещает свой первый показ мод в отеле "Дорчестер" в Лондоне, 20 января 1947 года. Мероприятие было организовано ассоциированными дизайнерами мод из Лондона.
У принцессы была лаконичная прическа, легкий макияж на лице, а на пиджаке - брошка. До сих пор Ее Величество надевает разные броши на различные мероприятия, и это стало уже ее хорошей традицией.
Напомним, 1947 год стал особенным для принцессы, ведь в этом году она вышла замуж за принца греческого и датского Филиппа, с которым прожила в браке долгие 73 года. Филипп ушел из жизни в 2021 году.
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