Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Этот день в истории: как принцесса Елизавета ходила на свой первый показ мод

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Этот день в истории: как принцесса Елизавета ходила на свой первый показ мод

Принцесса Елизавета / Associated Press

Сегодня нам попался архивный снимок британской принцессы Елизаветы, который был снят за пять лет до того, как она возглавила престол.

На фото принцесса Елизавета в бархатном пиджаке и интересном головном уборе посещает свой первый показ мод в отеле "Дорчестер" в Лондоне, 20 января 1947 года. Мероприятие было организовано ассоциированными дизайнерами мод из Лондона.

У принцессы была лаконичная прическа, легкий макияж на лице, а на пиджаке - брошка. До сих пор Ее Величество надевает разные броши на различные мероприятия, и это стало уже ее хорошей традицией.

Принцесса Елизавета / © Associated Press
Принцесса Елизавета / Associated Press

Напомним, 1947 год стал особенным для принцессы, ведь в этом году она вышла замуж за принца греческого и датского Филиппа, с которым прожила в браке долгие 73 года. Филипп ушел из жизни в 2021 году.

Принцесса Елизавета и принц Филипп в день свадьбы, 1947 год / © Associated Press
Принцесса Елизавета и принц Филипп в день свадьбы, 1947 год / Associated Press

Читайте также:

Следующая публикация