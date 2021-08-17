Этот день в истории: как принцесса Елизавета на вечеринку ходила

Этот день в истории: как принцесса Елизавета на вечеринку ходила

Сейчас королеве Елизавете II 95 лет, а мы продолжаем вспоминать, какой была принцесса в свои юные годы.

Сегодня из архива публикуем снимок 17-летней принцессы Елизаветы, наследницы британского трона, который был сделан в этот день 17 августа 1943 года в Виндзорском Большом парке. Одета принцесса в униформу патрульного скорой помощи.

Принцесса Елизавета гордо позирует на фото. На ней кроме формы одета также шляпа и пояс, подчеркивающий талию. В те года публика активно гадала над тем, кто же станет избранником юной принцессы? Предполагалось, что будущая королева в конечном итоге выберет какого-нибудь молодого человека, с которым она познакомилась или встретится в Королевской Ложе в Виндзоре в этот день. Но прибывшие на мероприятие были в основном молодые люди - члены королевской семьи и сыновья шотландских друзей королевы, приглашенных на выходные.

Принцесса Елизавета / Associated Press

И, как известно, в это время Елизавета уже встретила принца Филиппа и была в него влюблена. Историю любви этой королевской пары вы можете почитать здесь.

Принцесса Елизавета и принц Филипп, 1947 год / Associated Press

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Принц Филипп и королева Елизавета II (36 фото)

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