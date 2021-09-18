Этот день в истории: как принцесса Елизавета путешествовала с маленькими детьми

Этот день в истории: как принцесса Елизавета путешествовала с маленькими детьми

Королева Елизавета II всегда любила проводить время в Шотландии.

Мы продолжаем рассматривать архивные фотографии членов британской королевской семьи. Сегодня вспоминаем фото, на котором молодая еще принцесса Елизавета запечатлена со своими детьми – принцем Чарльзом, которому два года, и принцессой Анной, которой всего месяц.

Кадр был сделан в этот день, 18 сентября 1950 года, на станции Баллатер, Дисайд, Шотландия. Елизавета одета в пальто и шляпу с двумя перьями, она в перчатках, в одной руке держит сумку, а в другой – руку своего сына Чарльза. Принцессу Анну на руках держит медсестра Хелен Лайтбоди.

Принцесса Елизавета с детьми Чарльзом и новорожденной принцессой Анной / Associated Press

Фото сделано за два года до того, как принцесса Елизавета стала королевой. Правит Елизавета II до сих пор, в 2022 году Великобритания планирует масштабные празднования по случаю 70-летнего пребывания Ее Величества на троне.

Королева Елизавета II / Getty Images

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