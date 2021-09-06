Этот день в истории: как прощались с принцессой Уэльской Дианой

6 сентября 1997 года состоялись похороны Дианы, принцессы Уэльской.

Диана погибла 31 августа 1997 года в результате травм, которые были получены в автомобильной аварии в туннеле Pont de l'Alma в Париже. Принцесса ехала на заднем сидении вместе со своим любовником Доди-аль-Файед, они оба не были пристегнуты. Доди и водитель Мерседес-Бенц S280 Анри Поль, были объявлены погибшими на месте происшествия, принцесса Диана была доставлена в больницу, где скончалась, а телохранитель Дианы и Аль-Файеда, Тревор Рис-Джонс, единственный оставшийся в живых.

Принц Чарльз с сыновьями / Associated Press

Ее гроб, задрапированный королевским флагом, был привезен в Лондон из Парижа, он был доставлен в частный морг, а затем помещен в Королевскую часовню Сент-Джеймсского дворца.

5 сентября королева Елизавета II почтила память принцессы Дианы в прямой телетрансляции. Похороны принцессы Уэльской состоялись в Вестминстерском аббатстве 6 сентября.

Королева Елизавета II на похоронах принцессы Дианы, 6 сентября 1997 год / Getty Images

Ее сыновья – принцы Уильям и Гарри вместе с бывшим мужем принцем Чарльзом, мужем королевы Елизаветы II герцогом Эдинбургским, братом Дианы Чарльзом Спенсером шли во время траурной процессии позади ее гроба. Сэр Элтон Джон исполнил на церемонии переписанную в честь Дианы песню "Candle in the Wind 1997" и это был единственный раз в истории, когда песня исполнялась им вживую. Сингл выпустили в том же 1997 году, а доход от него передали на благотворительные цели фондов, которым помогала принцесса.

Похороны принцессы Дианы / Associated Press

Принц Уильям на похоронах принцессы Дианы / Associated Press

Позже в тот же день состоялось захоронение в частном порядке. Присутствовали бывший муж Дианы, сыновья, мать, братья и сестры, близкий друг и священник.Тело Дианы было облачено в черное платье с длинными рукавами, разработанное Кэтрин Уокер , которое она приобрела за несколько недель до трагедии. Набор четок бусин, которые она получила от матери Терезы был помещен в ее руки.

Похороны принцессы Дианы / Associated Press

Похоронный процесс был обеспечен 2-м батальоном королевского полка принцессы Уэльской, которому была вручена честь нести гроб принцессы через остров. Диана была полковником полка с 1992 по 1996 года.

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Похоронили Диану на острове на территории парка Альторп, семейного дома Спенсеров, церемония проходила в частном порядке. Хотя изначально планировалось, что тело принцессы будет покоиться в семейном склепе Спенсеров в местной церкви неподалеку от Грэйт Брингтон, но Чарльз Спенсер сказал, что он обеспокоен общественной безопасностью и натиском посетителей, которые могут переполнить Грэйт Брингтон. И принял решение, что его сестру похоронят там, где за ее могилой будет легко ухаживать и ее сыновья Уильям, Гарри и Спенсеры смогут посещать ее.

Похороны принцессы Дианы / Associated Press

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Французское судебное расследование позже установило, что авария произошла по вине водителя, в крови которого были найдены следы алкоголя и психотропных средств, отпускаемых по рецепту врача. А в феврале 1998 года Мохамед Аль-Файед, отец Доди Файеда, публично заявил, что автокатастрофа, в которой погиб его сын, была спланированной и обвинил в этом МИ-6 и герцога Эдинбургского. Расследование длилось с 2004 по 2008 год, в его результате было установлено, что водитель превысил скорость автомобиля, чтобы укрыться от папарацци, преследовавших принцессу Диану.

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Принцесса Уэльская Диана (11 фото)

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