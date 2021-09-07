Этот день в истории: как родители королевы Елизаветы II проводили время в Шотландии

Этот день в истории: как родители королевы Елизаветы II проводили время в Шотландии

Вспоминаем, как проводили этот день много лет назад король Георг VI и королева Елизавета – родители ныне правящей королевы Елизаветы II.

На этой архивной фотографии, сделанной 7 сентября 1950 года король Георг VI запечатлен со своей супругой Елизаветой Боуз-Лайон за два года до своей смерти. Супруги прибыли на собрание Королевского общества горцев Бремар в Королевском парке в Бремаре, Абердиншир, в Шотландии.

Король одет в традиционный шотландский килт, его супруга в длинном пальто под которым виднеется блузка и юбка, а также платок на шее. На Ее Величестве также есть шляпа с меховым декором. Королева в перчатках, а в руках держит небольшую сумку. За спиной Елизаветы запечатлена младшая дочь пары – принцесса Маргарет, но ее видно плохо.

Король Георг VI и королева Елизавета / Associated Press

Август-сентябрь – месяцы, которые члены королевской семьи всегда проводили в Шотландии. До сих пор, уже больше 70 лет спустя, эту традицию не нарушает и их старшая дочь - королева Елизавета II.

Королева Елизавета II в Шотландии в 2021 году / Getty Images

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Королева Елизавета II в Шотландии (13 фото)

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