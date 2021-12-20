Этот день в истории: как Сара Йоркская и принц Эндрю крестили старшую дочь

Этот день в истории: как Сара Йоркская и принц Эндрю крестили старшую дочь

Сегодня в архивах нам попался снимок Сары Йоркской и принца Эндрю.

Фото было сделано 20 декабря 1988 года, в день крещения их первой дочери принцессы Беатрис, которое состоялось в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Девочка, которой на тот момент было уже четыре месяца, запечатлена на руках у мамы Сары.

Сара Йоркская и принц Эндрю с дочерью Беатрис / Associated Press

Герцогиня Йоркская одета в эффектную шляпу и костюм. Ее волосы распущены, а на лице улыбка. Рядом стоит принц Эндрю, одет в костюм.

Интересный факт, имя принцессы Беатрис объявили публике только через 14 дней после ее рождения. А родилась принцесса 8 августа 1988 года в больнице Портленда. Там же Сара родила и свою вторую дочь принцессу Евгению в 1990 году.

Сара Йоркская с дочками / Associated Press

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