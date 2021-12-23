Этот день в истории: как Сара Йоркская и принц Эндрю младшую дочь крестили

Принцесса Евгения Йоркская родилась 23 марта 1990 года, а крестили девочку в декабре 90-го.
На архивном снимке британской королевской семьи запечатлены Сара Йоркская с дочерью Евгенией на руках и принц Эндрю, снимок сделан в день крещения принцессы Йоркской.
Обряд проводили в церкви Святой Марии Магделины в Сандрингеме, в Англии. Принцесса, которой исполнилось 9 месяцев, стала первым членом королевской семьи, крестившимся на государственной службе. На фото позади Сары видно принцессу Уэльскую Диану, с которой они были хорошими подругами.
Ранее, напомним, мы показывали вам, как проходило крещение принцессы Беатрис – первенца Сары и принца Эндрю.
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