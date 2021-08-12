Этот день в истории: как Сара Йоркская и принц Эндрю покидали роддом с дочерью Беатрис

Этот день в истории: как Сара Йоркская и принц Эндрю покидали роддом с дочерью Беатрис

8 августа принцессе Беатрис Йоркской исполнилось 33 года.

А в этот день, 12 августа 1988 года, Сара и ее муж принц Эндрю, герцог Йоркский вместе с новорожденной дочерью принцессой Беатрис были запечатлены фотографами, когда покидали больницу Портленда в Лондоне. Именно в этом госпитале Сара Йоркская родила двух своих дочерей.

Сара Йоркская с дочерью Беатрис / Associated Press

Также читайте Модель Эрика Пелосини извинилась перед принцессой Евгенией за то, что щеголяла топлес перед ее мужем Джеком

Сейчас принцесса Беатрис и сама готовится стать мамой. Она ждет первенца от своего мужа Эдоардо Мапелли-Моцци, ребенок должен появиться на свет уже осенью.

Недавно в нашем материале мы рассуждали на тему, где же будет рожать Беатрис? В этой же Портлендской больнице, где, кстати, появился на свет ее муж Эдоардо и где родилась она сама, или выберет какое-то другое место?

Сара Йоркская и принц Эндрю с дочерью Беатрис / Associated Press

Младшая сестра Беатрис – принцесса Евгения – в феврале 2021 года родила своего сына Августа в больнице Портленда. А спустя несколько дней после родов ее и мужа Джека Бруксбэнка вместе с новорожденным сыном сфотографировали, когда они возвращались домой.

Принцесса Евгения едет из госпиталя домой / Getty Images

Читайте также: Принцесса Евгения опубликовала подборку трогательных кадров с сестрой Беатрис

Сара Йоркская - бывшая жена принца Эндрю (20 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку