Этот день в истории: как выглядела 17-летняя принцесса Елизавета в военной форме

Этот день в истории: как выглядела 17-летняя принцесса Елизавета в военной форме

Сегодня нам попался архивный снимок принцессы Елизаветы, который был сделан в 1943 году.

На фото принцесса Елизавета, будущая королева Елизавета II, запечатлена в Букингемском дворце. Одета принцесса в военную форму и выглядит очень серьезной. Ее Королевское Высочество завязывает узлы под бдительным взором эксперта Букингемского дворца. Снимок был сделан 9 января 1943 года. Белые полосы на кармане принцессы говорят о том, что она командир патруля.

Принцесса Елизавета / Associated Press

Напомним, недавно мы вспоминали, кто из королевских особ служил в армии, имеет воинское звание или проходил учебу. Так вот британская принцесса Елизавета стала первой женщиной в британской королевской семье, которая прошла службу в армии. По собственной инициативе в феврале 1945 года она вступила во "Вспомогательную территориальную службу", так называемые женские отряды самообороны во время Второй мировой войны.

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