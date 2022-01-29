Этот день в истории: как выглядела будущая королева Елизавета II за два года до своей коронации

Этот день в истории: как выглядела будущая королева Елизавета II за два года до своей коронации

Сегодня среди архивных кадров британской королевской семьи нам попалось фото принцессы Елизаветы.

Снимок был сделан именно в этот день 29 января 1950 года за два года до того, как принцесса стала новой королевой Великобритании, заняв место своего отца короля Георга VI.

На фото 23-летняя принцесса одета в темное пальто, шляпу с перьям, ее волосы красиво уложены, а скромный образ дополняет жемчужное ожерелье на шее и брошка на груди. В этот день принцесса осматривала почетный караул в Букингемском дворце в Лондоне.

Принцесса Елизавета / Associated Press

Напомним, ранее мы вспоминали, как принцесса Елизавета ходила на свой первый показ мод в 1947 году. В отличие от ее сестры принцессы Маргарет будущая королева не слишком любила светское общество.

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