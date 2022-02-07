Этот день в истории: как выглядела Елизавета II, когда она впервые появилась на публике в роли королевы

7 февраля 1952 года королева Елизавета II впервые появилась на глазах у публики в роли нового монарха Великобритании.
Это произошло, когда самолет с Елизаветой на борту приземлился в лондонском аэропорту. Елизавета и ее муж принц Филипп прервали официальную поездку в Кению и вернулся домой после известий о смерти короля Георга VI – отца Елизаветы.
Из самолета новоиспеченная королева выходила в траурном черном одеянии. На ней было пальто, шляпа, перчатки и сумка на руке. На груди была пришпилена брошка. Это было самое первое появление Елизаветы II в роли новой королевы Великобритании и стран Содружества.
Ее отец - король Георг VI - ушел из жизни 6 февраля 1952 года в Сандрингеме. И вчера, 6 февраля, Елизавета II отпраздновала 70-летний юбилей пребывания на троне, став самым долгоправящим британским монархом в истории.
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