Этот день в истории: как выглядела Елизавета II, когда она впервые появилась на публике в роли королевы

Этот день в истории: как выглядела Елизавета II, когда она впервые появилась на публике в роли королевы

7 февраля 1952 года королева Елизавета II впервые появилась на глазах у публики в роли нового монарха Великобритании.

Это произошло, когда самолет с Елизаветой на борту приземлился в лондонском аэропорту. Елизавета и ее муж принц Филипп прервали официальную поездку в Кению и вернулся домой после известий о смерти короля Георга VI – отца Елизаветы.

Королева Елизавета II / Associated Press

Из самолета новоиспеченная королева выходила в траурном черном одеянии. На ней было пальто, шляпа, перчатки и сумка на руке. На груди была пришпилена брошка. Это было самое первое появление Елизаветы II в роли новой королевы Великобритании и стран Содружества.

Королева Елизавета II / Associated Press

Ее отец - король Георг VI - ушел из жизни 6 февраля 1952 года в Сандрингеме. И вчера, 6 февраля, Елизавета II отпраздновала 70-летний юбилей пребывания на троне, став самым долгоправящим британским монархом в истории.

Королева Елизавета II / Associated Press

Читайте также: