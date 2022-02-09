Этот день в истории: как выглядела королева Елизавета II за несколько месяцев до коронации

Сегодня представляем сразу два архивным снимка британской королевской семьи.

Первое фото было сделано 9 февраля 1953 года. На нем королева Елизавета II еще не коронована, но уже монарх, запечатлена вместе со своими детьми – принцем Чарльзом и принцессой Анной. Они запечатлены в машине по прибытии в Лондон из Сандрингема после шестинедельных рождественских каникул. Именно в этом месте королева всегда проводила и проводит зимние каникулы. А 6 февраля, день, когда умер ее отец король Георг VI и она взошла на престол, монарх предпочитает проводить в уединении.

Королева Елизавета II с детьми / Associated Press

Второй снимок был сделан 9 февраля 1966 года, на фото королева Елизавета II и ее муж принц Филипп, герцог Эдинбургский, машут руками, сидя в открытой машине, на детском митинге в Королевском парке Овал, Порт-оф-Спейн, Тринидад. Тогда Ее Величество и ее супруг отправлялись в тур по Карибскому морю. На королеве легкое платье, белые высокие перчатки и шляпа. А из украшений - жемчужное колье, серьги из жемчуга и брошка на платье.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Associated Press

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