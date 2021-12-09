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Этот день в истории: как выглядела принцесса Диана, когда Чарльз объявил, что они разошлись

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Этот день в истории: как выглядела принцесса Диана, когда Чарльз объявил, что они разошлись

Принцесса Диана / Associated Press

Сегодня нам попалось архивное фото принцессы Уэльской Дианы.

На снимке, датированном 9 декабря 1992 года, принцесса Диана была запечатлена по пути в Кенсингтонский дворец после очередного мероприятия.

Премьер-министр Великобритании Джон Мейджор объявил в Палате общин в среду, что принцесса и ее муж принц Чарльз разойдутся, но не собираются разводиться. Диану сфотографировали вскоре после этого события. Она ехала в автомобиле на заднем сидении, одетая в синий твидовый костюм. В руках у принцессы была папка с документами. Женщина, которая запечатлена рядом с Дианой в автомобиле, не известна.

Принцесса Диана / © Associated Press
Принцесса Диана / Associated Press

Напомним, развод Дианы и принца Чарльза состоялся аж в 1996 году и случился по рекомендации королевы Елизаветы II.  20 декабря 1995 года Букингемский дворец официально объявил, что королева послала письма Чарльзу и Диане, в которых посоветовала им развестись. Этот жест королевы был поддержан премьер-министром и высокопоставленными тайными советниками. Принц Чарльз в письменном заявлении официально согласился на развод. А принцесса объявила о своем согласии в феврале 1996 года, после переговоров с Чарльзом и представителями королевы. 

Принц Чарльз и принцесса Диана / © Associated Press
Принц Чарльз и принцесса Диана / Associated Press

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