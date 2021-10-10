Этот день в истории: как выглядела принцесса Елизавета спустя год после рождения первенца

Сегодня вспоминаем очередное архивное фото королевы Елизаветы II с ее сыном Чарльзом.
Ранее мы показывали вам, как выглядела принцесса Елизавета в 1948 году всего за несколько месяцев до рождения своего первенца – принца Чарльза.
А на этом снимке, который был сделан 10 октября 1949 года, почти спустя год после рождения принца, Елизавета была запечатлена в автомобиле, после возвращения семейства в Лондон из шотландского замка Балморал, где обычно они проводили летние каникулы.
В отпуске принцессу Елизавету и ее сына сопровождали другие члены королевской семьи. Впрочем, в Балморале всегда гостило много людей.
На фото принцесса одета в костюм, черную шляпу, на шее у нее жемчужное ожерелье, маленький принц Чарльз, который, похоже, немного капризничает, сидит на руках у матери. Через месяц и четыре дня принцу как раз исполнится год – первый день рождения Чарльз праздновал 14 ноября 1949 года.
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