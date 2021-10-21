Этот день в истории: как выглядела принцесса Елизавета в день крещения своей единственной дочери Анны

Этот день в истории: как выглядела принцесса Елизавета в день крещения своей единственной дочери Анны

Жизнь принцессы Елизаветы всегда была под пристальным вниманием публики.

Сегодня вспоминаем некоторые кадры из королевского архива, которые были сделаны в этот день. На этом фото, датированном 21 октября 1950 года, принцесса Елизавета II запечатлена во время церемонии крещения ее единственной дочери принцессы Анны, которая родилась 15 августа 1950 года. На снимке также запечатлен отец Елизаветы – король Георг VI, и ее младшая сестра принцесса Маргарет. Принцесса Елизавета, одетая в цветастое платье и забавную шляпу, держит ребенка на руках, а ее сестра и отец наблюдают.

Принцесса Елизавета, принцесса Анна, принцесса Маргарет и король Георг VI / Associated Press

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А этот снимок была сделан 21 октября 1957 года, на нем Елизавета II уже в статусе королевы была запечатлена вместе с супругом принцем Филиппом и Льюисом Дугласом, бывшим послом США в Великобритании, на ужине, спонсируемом Обществом пилигримов в Нью-Йорке. На Елизавете очень красивое вечернее платье, сидящее по фигуре, на бретельках и с пышным шлейфом из фатина, на руках белые перчатки, а на голове – тиара с бриллиантов. Также на запястьях у нее несколько браслетов из драгоценных камней, а на руке висит маленькая утонченная сумка.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Associated Press

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