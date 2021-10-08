Этот день в истории: как выглядела принцесса Елизавета за месяц до рождения своего первенца - принца Чарльза

Этот день в истории: как выглядела принцесса Елизавета за месяц до рождения своего первенца - принца Чарльза

У британской королевы Елизаветы II была и остается очень насыщенная жизнь.

На фото, датированном 8 октября 1948 года, принцесса Елизавета запечатлена в автомобиле вместе с мужем принцем Филиппом, когда они покидали железнодорожную станцию Лондон-Юстон в центральной части Лондона и направлялись в Букингемский дворец, где принцесса ждала рождения своего первенца принца Чарльза.

Принцесса одета в темную шубу и шляпу с белыми элементами декора. На снимке принцесса запечатлена за месяц до рождения ее сына. Увы, рассмотреть полностью ее фигуру не предоставляется возможным из-за того, что Елизавета запечатлена в автомобиле.

Принцесса Елизавета / Associated Press

Принц Чарльз появился на свет 14 ноября 1948 года. Это были домашние роды, которые проходили в Букингемском дворце. Первые роды Елизавете дались непросто. Процесс длился около 30 часов, все это время в Букингемском дворце с ней находились акушеры, а герцог Эдинбургский Филипп, не присутствовавший на родах, пытался в это время отвлечь себя игрой в сквош. Скорее всего, герцог тоже переживал, но виду не подавал.

Принцесса Елизавета с сыном принцем Чарльзом / Associated Press

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Именно Елизавета II покончила с традицией, когда на родах кроме врача присутствовал и член правительства. Это было необходимо для того, чтобы потом подтвердить, что королевская особа действительно родила того ребенка, которого представили публике. Всех своих последующих детей Елизавета II тоже рожала дома с командой лучших докторов. Ее сыновья появились на свет в Букингемском дворце, а единственная дочь принцесса Анна родилась в Кларенс-хаус. Кстати, своего четвертого ребенка Елизавета II уже рожала в присутствии мужа Филиппа.

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