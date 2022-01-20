Этот день в истории: как выглядела Сара Фергюсон через два года после свадьбы с принцем Эндрю

Этот день в истории: как выглядела Сара Фергюсон через два года после свадьбы с принцем Эндрю

Сегодня нам также попалось архивное фото Сары Фергюсон, герцогини Йоркской, которое было сделано спустя два года после ее свадьбы с принцем Эндрю.

На фото, датированном 20 января 1988 года, Сара Йоркская держит в руках прокламацию Генеральной Ассамблеи, врученную ей по прибытии в Театральный центр Юджина О'Нила в Уотерфорде.

Сара одета в зеленый жакет в шотландскую клетку и юбку, она также в черных перчатках. На камеру герцогиня показывает свою листовку, а в руках держит также букет цветов.

Сара Йоркская / Associated Press

С возрастом герцогиня Йоркская не утратила задор и сейчас выглядит такой же жизнерадостной, какой была и в молодости.

Сара Йоркская / Getty Images

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