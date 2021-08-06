Этот день в истории: как юные принцессы Елизавета и Маргарет с королем и королевой отдыхали в Шотландии

Шотландия всегда была любимым местом у членов британской королевской семьи.
В этот день 6 августа 1948 года король Георг VI вместе со своей семьей отправились на летние каникулы в город Баллатер, в Абердиншире, Шотландия, который расположен на реке Ди, к востоку от гор Кэрнгорм. Город является туристическим центром и известен своей родниковой водой, которая, как когда-то считалась, лечит золотуху.
На снимке король Георг VI запечатлен с членами своей семьи – супругой Елизаветой Боуз-Лайон и двумя дочерьми – принцессами Елизаветой и Маргарет. Король одет в шотландский килт, его супруга - в красивое платье с плиссированным подолом, длинное пальто и туфли на каблуках. На голове у королевы была шляпа, а в руках - красивый букет цветов. Принцессы Елизавета, которая на тот момент уже была замужем за принцем Филиппом, и ее младшая сестра Маргарет одеты в похожие наряды и запечатлены с одинаковыми сумками.
Королевская семья тогда прибыла поездом на каникулы в Шотландию.
Напомним, недавно, 4 августа, мы вспоминали о жизни Елизаветы Боуз-Лайон, которая в этот день отмечала бы свое 121-летие. Что примечательно, с ней в один день родилась супруга принца Гарри – Меган Маркл. Королева Елизавета II и другие члены семьи поздравили герцогиню Сассекскую с 40-летием.
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