Этот день в истории: как юные принцессы Елизавета и Маргарет с королем и королевой отдыхали в Шотландии

Этот день в истории: как юные принцессы Елизавета и Маргарет с королем и королевой отдыхали в Шотландии

Шотландия всегда была любимым местом у членов британской королевской семьи.

В этот день 6 августа 1948 года король Георг VI вместе со своей семьей отправились на летние каникулы в город Баллатер, в Абердиншире, Шотландия, который расположен на реке Ди, к востоку от гор Кэрнгорм. Город является туристическим центром и известен своей родниковой водой, которая, как когда-то считалась, лечит золотуху.

На снимке король Георг VI запечатлен с членами своей семьи – супругой Елизаветой Боуз-Лайон и двумя дочерьми – принцессами Елизаветой и Маргарет. Король одет в шотландский килт, его супруга - в красивое платье с плиссированным подолом, длинное пальто и туфли на каблуках. На голове у королевы была шляпа, а в руках - красивый букет цветов. Принцессы Елизавета, которая на тот момент уже была замужем за принцем Филиппом, и ее младшая сестра Маргарет одеты в похожие наряды и запечатлены с одинаковыми сумками.

Король Георг VI с семьей - королевой Елизаветой и дочерьми - принцессами Елизаветой и Маргарет, 6 августа 1948 года / Associated Press

Также читайте В этот день 60 лет назад: как мама королевы Елизаветы II ходила в разных туфлях

Королевская семья тогда прибыла поездом на каникулы в Шотландию.

Напомним, недавно, 4 августа, мы вспоминали о жизни Елизаветы Боуз-Лайон, которая в этот день отмечала бы свое 121-летие. Что примечательно, с ней в один день родилась супруга принца Гарри – Меган Маркл. Королева Елизавета II и другие члены семьи поздравили герцогиню Сассекскую с 40-летием.

Елизавета Боуз-Лайон и король Георг VI / Getty Images

Читайте также: В белом платье и красивых туфлях: принц Чарльз показал архивное фото своей бабушки Елизаветы

Семейные фотографии принцессы Елизаветы (12 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку