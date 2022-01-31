Этот день в истории: как юные сестры Елизавета и Маргарет на выставку ходили

Этот день в истории: как юные сестры Елизавета и Маргарет на выставку ходили

В юности принцессы Елизавета и Маргарет были очень близки и часто появлялись на публике вместе.

На этом архивном снимке, который был сделан 31 января 1944 года, королевские сестры посетили югославскую выставку в Берлингтон-Хаусе, и им показала ее королева-консорт Югославии Мария, румынская принцесса из династии Гогенцоллернов-Зигмарингенов (слева на фото).

Принцессы Маргарет и Елизавета / Associated Press

Принцесса Маргарет, которой на тот момент было всего 14 лет, одета в костюм: короткий жакет и юбку, она в шляпе и белых перчатках, а на груди у нее пришпилена брошка. Ее старшая сестра – 18-летняя Елизавета – одета в пальто и интересный головной убор с козырьком. Принцессы внимательно слушали королеву Марию, которая им что-то рассказывала в этот момент.

Принцессы Елизавета и Маргарет / Associated Press

Читайте также: