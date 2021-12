Этот день в истории: каким было первое рождественское обращение королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II и ее первая рождественская речь, показанная по телевидению в 1957 году, Сандрингем / Associated Press

Сегодня публике покажут рождественскую речь королевы Елизаветы II.

Мы уже видели первую фотографию, которая была сделана в день записи рождественской речи монарха в этом году. И пока мы в ожидании видео, хотим вспомнить, какой же была самая первая речь королевы на телевидении, которая была показана в 1957 году.

Елизавета II стала королевой в 1952 году и первые пять лет своего правления произносила рождественскую речь в прямом эфире по радио. Все изменилось в 1957 году, когда королева впервые произнесла ее по ТВ. В тот год Елизавета II говорила о 25-летней годовщине первого обращения короля к нации, когда в далеком 1932 году ее дедушка король Георг V произнес свою первую речь, написанную для него английским писателем и журналистом Редьярдом Киплингом.

Первую речь Елизаветы II, которую показывали по ТВ, записывали в Сандрингемском дворце, где монарх, вероятно, пребывала на зимних каникулах. Как и сегодня, тогда Елизавета II сидела за столом, на котором стояло много семейных фотографий. Она была одета в блестящее платье, на шее у нее было жемчужное ожерелье, а волосы красиво уложены в прическу. Королева говорила речь и немного подглядывала на бумагу, где эта речь была написана, которая лежала на столе. Заметно, что Елизавета II немного переживала, но в целом держалась отлично.

С годами волнение Ее Величества перед камерами прошло. Отметим, обычно речь королевы транслируется накануне Рождества – 24 декабря. Выступление королевы будет транслироваться одновременно на BBC One, ITV, Sky One и Sky News. Вы также сможете послушать его на BBC Radio Four и на BBC iPlayer, а позже запись будет загружена на веб-сайт королевской семьи.

