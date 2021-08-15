Этот день в истории: какими снимками делилась королевская семья в честь дня рождения принцессы Анны

Этот день в истории: какими снимками делилась королевская семья в честь дня рождения принцессы Анны

Сегодня королевская принцесса Анна празднует свой 71-й день рождения.

Мы вспоминаем, как члены британской королевской семьи поздравляли принцессу с этим днем, и какие фотографии публиковали в этот праздничный день.

На этом официальном снимке, опубликованном на девятый день рождения принцессы Анны, она запечатлена с своим пони Гринсливзом в Виндзоре, в доме королевской семьи в Беркшире. На фото Анна очень похожа на свою мать королеву Елизавету II.

Принцесса Анна / Associated Press

А на этой фотографии принцессе Анне исполняется 13 лет. Фото сделано в 1963 году. Анна позирует в униформе первой компании девушек-гидов Букингемского дворца в центральном зале дворца в Лондоне. На этом снимке на принцессу очень похожа ее дочь Зара Тиндолл.

Принцесса Анна / Associated Press

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А это кадр, представленный дворцом к 16-летию Ее королевского Высочества. Единственная дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа, позирует в библиотеке Букингемского дворца в Лондоне, датировано фото 15 августа 1966 года.

Как будут поздравлять принцессу с днем рождения ее королевские родственники сегодня, увидим уже скоро.

Принцесса Анна / Associated Press

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